При расчете за товар женщина предъявила к оплате денежную купюру номиналом в 5000 рублей но, не передав ее в руки администратора, забрала сдачу и товар...

«Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по районам Матушкино и Савелки г. Москвы задержали женщину, подозреваемую в мошенничестве», – сообщила заместитель начальника УИиОС ГУ МВД России по г. Москве майор внутренней службы Екатерина Гузь.В отдел полиции по районам Матушкино и Савелки с заявлением о мошеннических действиях обратилась администратор одного из салонов красоты, расположенного на территории района Матушкино. По словам заявительницы, при оплате товара одна из посетительниц салона ввела ее в заблуждение и похитила продукцию и денежные средства, принадлежащие салону.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на территории Московской области задержали 26-летнюю уроженку Тамбовской области, подозреваемую в совершении данного деяния.Установлено, что подозреваемая пришла в салон красоты под предлогом покупки шампуня. При расчете за товар женщина предъявила к оплате денежную купюру номиналом в 5000 рублей но, не передав ее в руки администратора, забрала сдачу и товар, после чего скрылась. Уже при пересчете денежных средств в кассе заявительница обнаружила недостачу. Похищенными средствами подозреваемая распорядилась по своему усмотрению.Отделением дознания ОМВД России по районам Матушкино и Савелки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по Зеленоградскому АО