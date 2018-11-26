Популярная российская
актриса Светлана Ходченкова опубликовала в личном микроблоге пикантный снимок.
35-летняя звезда позволила поклонникам заглянуть за кулисы театра.
Популярная российская
актриса Светлана Ходченкова опубликовала в личном микроблоге пикантный снимок.
35-летняя звезда позволила поклонникам заглянуть за кулисы театра.
Светлана находится на
гастролях. Сегодня она и ее коллеги выступят в Ростове-на-Дону со спектаклем "История
любви. Комедия ошибок".
Незадолго до начала
представления Ходченкова выложила в Instagram несколько откровенных снимков. На
нем она запечатлена в объятиях импозантного брюнета с пышными усами. Примечательно,
что артистка позирует полураздетой.
"Красавчик-гусар))) (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)",
"С Устюговым прикольней...", "эй, у тебя Фреди Меркури за плечом!😂🙌", "Боярский..😂😂", "Прикольные
фото, шикарная парочка)👍", "Фредди
Меркьюри? 😁", "Хотел бы я быть, на месте
того усача))))", "Кажется кто то кого то раздевает😳",
"😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍Светланка, вы шикарная женщина", "Меркури
уже не тот ✊", -
писали интернет-обыватели.
Добавим, что недавно Светлана съехалась
с возлюбленным бизнесменом Георгием Петришиным. Ходят слухи, что дело идет к
свадьбе.
Георгий и Светлана встретились в
2011 году. Их познакомила актриса Анастасия Задорожная, с которой Ходченкова снималась
в фильме "Любовь в большом городе". Спустя четыре года отношений Петришин сделал
возлюбленной предложение прямо на театральной сцене. Артистка согласилась, однако
свадьба не состоялась. Знаменитость сбежала из-под венца из-за ссоры.
В марте этого года появилась
информация о воссоединении пары. Якобы Георгий вновь сделал предложение Светлане. В ноябре друг знаменитости сообщил
прессе, что артистка переехала к жениху.