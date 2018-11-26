Популярная российская актриса Светлана Ходченкова опубликовала в личном микроблоге пикантный снимок. 35-летняя звезда позволила поклонникам заглянуть за кулисы театра.

Популярная российскаяактриса Светлана Ходченкова опубликовала в личном микроблоге пикантный снимок.35-летняя звезда позволила поклонникам заглянуть за кулисы театра.Светлана находится нагастролях. Сегодня она и ее коллеги выступят в Ростове-на-Дону со спектаклем "Историялюбви. Комедия ошибок".Незадолго до началапредставления Ходченкова выложила в Instagram несколько откровенных снимков. Нанем она запечатлена в объятиях импозантного брюнета с пышными усами. Примечательно,что артистка позирует полураздетой."Красавчик-гусар))) (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)","С Устюговым прикольней...", "эй, у тебя Фреди Меркури за плечом!😂🙌", "Боярский..😂😂", "Прикольныефото, шикарная парочка)👍", "ФреддиМеркьюри? 😁", "Хотел бы я быть, на местетого усача))))", "Кажется кто то кого то раздевает😳","😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍Светланка, вы шикарная женщина", "Меркуриуже не тот ✊", -писали интернет-обыватели.Добавим, что недавно Светлана съехаласьс возлюбленным бизнесменом Георгием Петришиным. Ходят слухи, что дело идет ксвадьбе.Георгий и Светлана встретились в2011 году. Их познакомила актриса Анастасия Задорожная, с которой Ходченкова снималасьв фильме "Любовь в большом городе". Спустя четыре года отношений Петришин сделалвозлюбленной предложение прямо на театральной сцене. Артистка согласилась, однакосвадьба не состоялась. Знаменитость сбежала из-под венца из-за ссоры.В марте этого года появиласьинформация о воссоединении пары. Якобы Георгий вновь сделал предложение Светлане. В ноябре друг знаменитости сообщилпрессе, что артистка переехала к жениху.