Несколько штрафов придется заплатить водителю самосвала, который засыпал песком автомобиль ГИБДД. Инспекторы остановили КамАЗ на проспекте Вернадского, заподозрив, что машина перегружена. Получив предупреждение, водитель вернулся в кабину и внезапно нажал на рычаг, управляющий кузовом. В итоге содержимое высыпалось на патрульный автомобиль.

Несколько штрафов придется заплатить водителю самосвала, который засыпал песком автомобиль ГИБДД. Инспекторы остановили "КамАЗ" на проспекте Вернадского, заподозрив, что машина перегружена. Получив предупреждение, водитель вернулся в кабину и внезапно нажал на рычаг, управляющий кузовом. В итоге содержимое высыпалось на патрульный автомобиль.Сделал он это нарочно или по ошибке — мнения очевидцев расходятся. Так или иначе, на виновника происшествия составили два протокола за нарушение правил движения на тяжеловесном транспорте и порчу дорожного покрытия.