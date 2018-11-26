Ситуация в Керченском проливе взбудоражила украинских радикалов. Те собрались у российского посольства в Киеве. Не обошлось без уже традиционных автопокрышек и дымовых шашек. Совет национальной безопасности Украины в свою очередь предложил ввести военное положение в стране на 60 суток.

Ситуация в Керченском проливе взбудоражила украинских радикалов. Те собрались у российского посольства в Киеве. Не обошлось без уже традиционных автопокрышек и дымовых шашек. Совет национальной безопасности Украины в свою очередь предложил ввести военное положение в стране на 60 суток. Это решение должна утвердить Верховная рада.Поздней ночью на экстренное заседание собирается Совет по национальной безопасности и обороны Украины, где президент Незалежной принимает решение о введении военного положения на территории всей страны сроком на 60 суток."Введение военного положения никаким образом не значит, что Украина будет проводить какие-то наступательные действия. Украина будет проводить исключительно действия по обороне своей территории, защите и безопасности своих граждан", — заявил президент Украины Петр Порошенко.Согласно закону Украины о правовом режиме военного положения, власть получает возможность принудительно отчуждать имущество граждан, ограничить въезд и выезд из страны, обязать предприятия работать на нужды армии, ввести комендантский час, а также запрещать работу СМИ, если посчитает, что она угрожает национальной безопасности. Однако, как было заявлено на заседании, таких ограничений пока на Украине не планируется. Секретарь СНБО Александр Турчинов поясняет: введение военного положения — вынужденная необходимость."Исходя из этого, СНБО определил необходимым введение в Украине особого правового режима для создания условий по отпору вооруженной агрессии и обеспечения национальной безопасности, усиление угроз государственной независимости и территориальной целостности Украины", — заявляет Александр Турчинов."Глава Госпогранслужбы Украины выступил с предложением на время военного положения в стране запретить въезд некоторым категориям граждан России, В то же время ограничений для граждан Украины в пересечении границы после введения военного положения не планируется. Министр информационной политики заверил, что введение военного положения в стране также не скажется на работе СМИ. Как уверены эксперты, ради введения военного положения и затевалась провокация в Черном море", — рассказывает политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько."Я больше чем уверен, что подобные вещи могут происходить по прямому указанию Порошенко. Это его личный приказ, это его большое желание повысить свои президентские рейтинги. И мы же прекрасно видим, что пока Порошенко у власти — мира на Украине не будет", — отметил депутат Госдумы Дмитрий Белик.Введение военного положения, по мнению экспертов, развязывает Порошенко руки. В случае, если оно будет продлено по истечении 60 суток, глава государства имеет право отменить и предстоящие в марте президентские выборы, что позволит Порошенко остаться у власти на неопределенный срок."Смэрть России! Смэрть России!" – кричат радикалы у российского посольства.Знакомые уже по майдану покрышки, только теперь у стен российского посольства. Однако поджигать их радикалы не спешат. В столь поздний час, параллельно заседанию СНБО, к российскому посольству подтягиваются протестующие выразить свое отношение событиям, предшествующим введению военного положения в стране. Когда телекамеры включены, начинается уже знакомое представление от украинских радикалов.После этого в сторону российского посольства летят дымовые шашки. Полицейские не вмешиваются, предпочитая наблюдать со стороны, что лишний раз доказывает: подобная эскалация нынешней власти только выгодна.У стен российского консульства во Львове также собралось чуть больше полутора десятков человек, здесь радикалам удалось поджечь покрышки, однако на этом все и закончилось. Уже под утро недалеко от здания посольства в Киеве горит автомобиль с дипномерами. По предварительной версии, причина возгорания – поджог.Сегодня днем решение СНБО должны утвердить депутаты Верховной рады. В случае положительного исхода голосования, все рычаги управления страной военные, экономические, становятся завязаны лишь на одном Порошенко. Между тем, армия Украины уже переведена в полную боевую готовность.