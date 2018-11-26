В эти минуты у посольства России в Киеве собрались несколько десятков человек. На кадрах с места событий видно, как на территорию российской дипмиссии закидывают через металлическую ограду дымовые шашки.

В эти минуты у посольства России в Киеве собрались несколько десятков человек. На кадрах с места событий видно, как на территорию российской дипмиссии закидывают через металлическую ограду дымовые шашки.Кроме того, к центральному входу посольства принесли автомобильные покрышки. На месте работают сотрудники украинских правоохранительных органов. В частности, туда прибыл начальник киевской полиции, сообщает телеканал "Россия 24".По данным ТАСС, в ночь на понедельник, 26 ноября, в центре Киева сгорел автомобиль с закрепленными за российскими дипломатическими учреждениями на Украине регистрационными знаками. Пострадавших в результате этого происшествия нет.По предварительной информации, причиной ЧП мог стать умышленный поджог, но официального подтверждения этой версии от украинских правоохранительных органов не поступало.