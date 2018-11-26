Турецкий военный вертолет упал в стамбульском районе Санкактепе. К счастью, он рухнул между жилыми домами, что позволило избежать жертв среди мирного населения. Тем не менее, по предварительной информации, в результате ЧП погибли трое военных.

Военный вертолет рухнул на жилой квартал в Стамбуле, об этом сообщают турецкие СМИ. В Сети уже опубликовано видео с места падения воздушного судна.По предварительной информации, винтокрылая машина чудом не задела жилые дома и упала на проезжую часть, благодаря чему удалось избежать потерь среди местного населения.Тем не менее, известно, что в результате инцидента все же есть жертвы – сообщается о трех погибших и одном травмированном военнослужащем.