Мигранты, которые собрались у границы США в районе мексиканского города Тихуана, попытались прорваться на американскую территорию. Попытка оказалась неудачной: против них применили слезоточивый газ, они были отброшены назад, и теперь, вероятнее всего, многих из них задержат и депортируют мексиканские власти.Каравану из Центральной Америки не впервые проверять на прочность чужие границы, именно потому что те были не на замке, беженцы оказались рядом с границей американской. Ее черед пришел накануне, когда от пятитысячного митинга в мексиканской Тихуане отделилась наиболее активная группа в 500 человек."Мы пришли сюда протестовать и посмотреть, сможем ли мы попасть в Соединенные Штаты", — говорит мигрантка из Гондураса Элизабет.Но если это и была разведка боем, то она не удалась. Атаковавшие ударили в лоб. То есть в те самые щиты, обвязанные колючей проволокой на пункте перехода Сан-Исидро, который за последние две недели американские военные превращали в укрепрайон.Потерпев неудачу, толпа зашла с фланга. Бетонированное русло обмелевшего канала, по берегам которого находятся соседние страны, форсировали быстро, но наверху уперлись в семиметровую стену. За стеной сотрудники американского пограничной службы уже готовили резиновые пули и слезоточивый газ.На удивление, обошлось без раненных. Заводил и наиболее активных нарушителей мексиканские власти пообещали выявить и отправить восвояси. До Трампа, как планировали, тоже не достучались."Будет очень разумно, если Мексика остановит караван (мигрантов) раньше, чем он дойдет до нашей южной границы, или если страны, откуда мигранты родом, не допустят формирование (караванов)", — написал президент США Дональд Трамп в своем Twitter.Would be very SMART if Mexico would stop the Caravans long before they get to our Southern Border, or if originating countries would not let them form (it is a way they get certain people out of their country and dump in U.S. No longer). Dems created this problem. No crossings!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25 ноября 2018 г.А ведь еще на днях Трамп утверждал, что ему удалось ударить с соседями по рукам. Казавшаяся компромиссом идея состояла в том, что ожидать небыстрого решения о предоставлении убежища мигранты должны будут по другую сторону американской границы, то есть в том самом спортивном центре в Тихуане, а не в полутюремных лагерях на территории США.Но буквально на днях у Мексики будет уже новый президент. И новое правительство Лопеса Обрадора приведут к присяге 1 декабря, а потенциальные члены его кабинета теперь берут паузу."Мы не можем заключать никаких договоренностей, никаких соглашений, потому что мы не правительство, но [в будущем] точно будет пространство для гораздо более активного и гибкого взаимодействия и сотрудничества", — заявила кандидат на пост главы МВД Мексики Ольга Санчес Кордеро.Впрочем, обещанную гибкость явно не стоит воспринимать как готовность мексиканцев прогнуться. К примеру, у мэра Тихуаны на беженцев взгляды такие же, как у Трампа. И превращения своего города то ли в проходной, а то ли в постоялый двор мэр категорически не хочет."МВД по закону обязано действовать таким образом, чтобы мы могли оказать необходимую поддержку мигрантам, которые оказались уязвимыми. Но сейчас они полностью игнорируют свои обязательства. Поэтому мы направляем запрос в МВД и различные международные организации, которые должны отвечать за гуманитарные вопросы. Мы хотим, чтобы они направили гуманитарную помощь по линии ООН", — подчеркнул мэр Тихуаны Хуан Мануэль Гастелум.Недовольства по поводу незваных гостей после провокации явно прибавится и у рядовых жителей приграничного мексиканского города.С самого начала за действиями каравана Дональд Трамп видел руку недоброжелателей. Нынешняя показательная акция волей — не волей заставляет снова задуматься над этой версией. На восток от Тихуаны огромные пустые пространства — никаких стен, но беженцы атакуют именно там, где не только сосредоточены американские силовики, но и фотографы с телеоператорами.