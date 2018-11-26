Когда-то Алла Пугачева буквально спасла своего племянника Влада, поместив его в израильскую клинику – на фоне пристрастия к запрещенным препаратам у того случился паралич. После реабилитации мужчина попытался устроить свою жизнь, однако снова вернулся к вредным привычкам.

Когда-то Алла Пугачева буквально спасла своего племянника Влада, поместив его в израильскую клинику – на фоне пристрастия к запрещенным препаратам у того случился паралич. После реабилитации мужчина попытался устроить свою жизнь, однако снова вернулся к вредным привычкам.После реабилитации и операции Влад Пугачев пытался работать охранником, однако, оформив с помощью именитой тети инвалидность, засел дома с алкоголем. Помимо пенсии – 20 тысяч рублей ежемесячно, Влад получал 35 тысяч за сдачу квартиры в районе Выхино. Сам же Пугачев до последнего времени проживал на севере Москвы. Говорят, когда-то эта квартира принадлежала Максиму Галкину."Влад мог пить целыми днями. Летом сидел на лавочке с бутылкой, зимой выползал за пивом. Часто просил в долг", – рассказали журналистам соседи Влада. Мужчина пытался выстроить отношения с бывшей женой Викторией Фадеевой и ее матерью. "Пугачева – святая женщина, столько для него сделала, но и у нее уже терпение лопнуло. Даже слышать не хочет о Владе. А ведь ему нужно было только нормально себя вести – и имел бы все, что пожелает. Алла брату на смертном одре обещала, что присмотрит за "дитяткой", но, видимо, сил нет больше выносить его безобразия", – цитирует бывшую тещу Влада .Виктория давно наладила жизнь без Влада. Хотя однажды и откликнулась на его просьбу помочь. "Устроилась на работу. Поменяла круг знакомых. Делю квартиру с мамой. Скрывать не буду: бывший муж доставал звонками. В итоге согласилась заглянуть в гости. Мне открыл мужчина, одетый в какие-то лохмотья. Едва узнала в нем Влада. Кожа между пальцами ног у него размокла и гниет, еле ходит. Запах ужасный. В квартире бедлам! Отсутствует почти вся техника. Наверное, продал... Несколько часов вычищала грязь, ведь больше некому. С тех пор не виделись. Поняла, что поступила правильно, разведясь с ним. Сколько ни дай, все испортит", – заключила экс-супруга Пугачева.Журналисты узнали, что сейчас Влад живет у какого-то приятеля в Рязанской области и не работает. Говорят, помощница Пугачевой перестала переводить ему деньги за аренду квартиры в Выхино. Судьбой своего семилетнего сына Евгения Влад не интересуется. А ведь несколько лет назад Алла стала опекуном мальчика, обеспечила его всем необходимым, в этом году отправила его в первый класс.Однако живет ребенок с водителем Примадонны Игорем. Впрочем, и сама артистка не забывает о мальчике. Они регулярно видятся, а еще певица периодически берет Женю с собой на детские праздники, поэтому ребенок знаком с многими отпрысками именитых семейств.