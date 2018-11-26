Президент РФ Владимир Путин предложил рассмотреть возможность тиражировать практику доплаты участковым врачам за снижение смертности на их участках.

Президент РФ Владимир Путин предложил рассмотреть возможность тиражировать практику доплаты участковым врачам за снижение смертности на их участках, передает ТАСС. В ходе рабочей встречи с главой государства губернатор Кировской области Игорь Васильев рассказал, что такой эксперимент уже проходит в регионе.По словам губернатора, в области введен контроль за работой терапевтов. "Когда снижается смертность на участке, мы доплачиваем — довольно-таки серьезные цифры — до 10 тысяч рублей", — сказал Васильев, добавив, что пациенты вовремя направляются на диспансеризацию, проходят осмотр у онколога и других узких специалистов.