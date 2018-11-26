Герцог и герцогиня Сассекские собираются переехать из Лондона в поместье в Виндзоре с начала следующего года. Источник, близкий к королевской семье, связывает это с тем, что беременная Меган Маркл и Кейт Миддлтон не могут ужиться вместе. Но, может быть, будущие родители просто ищут спокойное место для рождения ребенка?

Герцог и герцогиня Сассекские собираются переехать из Лондонав поместье в Виндзоре с начала следующего года. Источник, близкий к королевскойсемье, связывает это с тем, что беременная Меган Маркл и Кейт Миддлтон не могутужиться вместе. Но, может быть, будущие родители просто ищут спокойное место для рождения ребенка?В прошлую субботу, 24 ноября, пресс-служба Кенсингтонскогодворца объявила о том, что герцоги и герцогиня Сассекские переедут в поместье Фрогморв следующем году. После этой новости стали появляться различные версии, почемуони на самом деле хотят жить отдельно от принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Сыновья принцессы Дианы с самого детства были очень близки, и потому Гарри с супругой должен был остаться со всеми во дворце в такой важный и ответственный момент.Источник, близкий к королевской семье, рассказал, что причинойотъезда мог стать конфликт между женами принцев. Возможно, это связано с ихразным происхождением и жизненным опытом. Меган родилась вКалифорнии, ее воспитывала мать, учительница йоги. Кейт выросла в городеРединг в английском графстве Беркшир. С детства ей прививали уважение к английским ценностям. "Они слишком разные, и поэтому никак не могут поладить", – заявил он. Но многие поклонники королевской семьи считают, что неизвестный источник может намеренно вводить всех в заблуждение.Возможно, 37-летняя Меган решила выбрать более тихое испокойное место, где могла бы жить ее мать Дориа и помогать ей ухаживать за будущим ребенком. Форгмор Хаус – это важное место в жизни Меган Маркли принца Гарри. Здесь внук королевы сделал предложение актрисе, позднее в этом доме прошла ихчастная свадебная вечеринка. Сейчас слуги королевской семьи активно готовят двухэтажныйкоттедж к приезду пары.Ранее британская королева Елизавета II сделалазамечание Меган Маркл. Будущая герцогиня наставила на том, чтобы надеть тиару сизумрудами на свадьбу, но получила жесткий отказ. "Это был настолько серьезный спор,что сама королева захотела лично поговорить с принцем Гарри", – сообщиланонимный источник. Королева сказала внуку, что Маркл "не может иметь все,что она захочет". "Она получит только ту тиару, которую я выберу длянее сама", – добавила она. Возможно, невеста не смогла надеть свое любимоеукрашение из-за неизвестного происхождения тиары. Существует версия, что еемогли изготовить в России.