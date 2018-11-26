Певица Лолита Милявская обратилась к читателям собственного микроблога. Звезда попросила неравнодушных людей оказать помощь погорельцам.

Певица Лолита Милявскаяобратилась к читателям собственного микроблога. Звезда попросила неравнодушныхлюдей оказать помощь погорельцам.Лолита наткнулась в газетена статью осемье из Рязани, которая пострадала от пожара. Жуткая трагедия растрогала знаменитость,и она решила протянуть руку помощи."Замечательные, непьющие, у которыхчетверо детишек, один ребенок погиб, и через два месяца после пожара, наседьмом месяце беременности, мама родила еще одного", – кратко описала ситуацию вокалистка в видеообращении в Instagram.Артистка отметила, что у пострадавшихне осталось ничего, поэтому они принимают любую помощь. Отдельно Милявскаяобратилась к предпринимателям, которые могут подсобить со стройматериалами исантехникой. "Я за это совершенно бесплатно буду делать рекламные посты, можетесть производители, которые нуждаются в такой рекламе", – взмолилась раздавленная горем звезда.В скором времени Лолита обещала опубликоватьв Instagram телефон главы семейства или расчетный счет для сбора средств. Поклонникипохвалили артистку за инициативу. Многие фолловеры вызвались подержатьпогорельцев."Лолушка, добрая ты наша.Самая настоящая и с большим сердцем ❤️ (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Лолита!Вы единственная из Звезд,кто сделал такуюнепрвторимую акцию!👏👏👏👏👍🏻Молодец!", "Лолита я восхищаюсь вами ,респект !!!", "Лолочка, Вы классная и замечательный человек! Всегдавосхищалась и продолжаю восхищаться Вами! 👏👏👏❤❤❤❤❤", – писали интернет-обыватели.