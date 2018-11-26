Певица Лолита Милявская
обратилась к читателям собственного микроблога. Звезда попросила неравнодушных
людей оказать помощь погорельцам.
Певица Лолита Милявская
обратилась к читателям собственного микроблога. Звезда попросила неравнодушных
людей оказать помощь погорельцам.
Лолита наткнулась в газете
на статью о
семье из Рязани, которая пострадала от пожара. Жуткая трагедия растрогала знаменитость,
и она решила протянуть руку помощи.
"Замечательные, непьющие, у которых
четверо детишек, один ребенок погиб, и через два месяца после пожара, на
седьмом месяце беременности, мама родила еще одного", – кратко описала ситуацию вокалистка в видеообращении в Instagram.
Артистка отметила, что у пострадавших
не осталось ничего, поэтому они принимают любую помощь. Отдельно Милявская
обратилась к предпринимателям, которые могут подсобить со стройматериалами и
сантехникой. "Я за это совершенно бесплатно буду делать рекламные посты, может
есть производители, которые нуждаются в такой рекламе", – взмолилась раздавленная горем звезда.
В скором времени Лолита обещала опубликовать
в Instagram телефон главы семейства или расчетный счет для сбора средств. Поклонники
похвалили артистку за инициативу. Многие фолловеры вызвались подержать
погорельцев.
"Лолушка, добрая ты наша.
Самая настоящая и с большим сердцем ❤️ (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Лолита!Вы единственная из Звезд,кто сделал такую
непрвторимую акцию!👏👏👏👏👍🏻Молодец!", "Лолита я восхищаюсь вами ,
респект !!!", "Лолочка, Вы классная и замечательный человек! Всегда
восхищалась и продолжаю восхищаться Вами! 👏👏👏❤❤❤❤❤", – писали интернет-обыватели.