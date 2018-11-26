У супруги британского принца Гарри Меган Маркл появился двойник. Девушки как две капли воды похожи друг на друга.

У супруги британскогопринца Гарри Меган Маркл появился двойник. Девушки как две капли воды похожидруг на друга.Российских фотограф ВладиславБурнашев во время подготовки репортажа запечатлел екатеринбурженку,которая внешне напоминает герцогиню Сассекскую. Снимок он опубликовал в личномInstagram."Снимал опрос на улицахЕкатеринбурга. И уже при монтаже обнаружил, что одна из опрошенных похожа наМеган Маркл, супругу принца Гарри, бывшую американскую актрису и фотомодель.Как считаете, есть сходство? (здесь и далее орфография и пунктуацияавторов сохранены. – Прим. ред.)", – обратился Бурнашев к пользователямСети.Фолловеры фотографа отметили, что сходство девушек поражает воображение. Среди комментаторов нашлись фантазеры, которые писали,что они разлученные в младенчестве близнецы."Есть небольшое сходство,но не совсем, если мейкап сделать", "Сходство – зеркальное! Этой,девушке, необходимо сменить – стиль, макияж и можно в ЛОНДОН...к мадам ТЮССО !","Кажется, Эта девушка чуть полнее Меган Маркл. Если похудеет в лице, тосходства будет наааамного больше. А если еще головной убор снять и тип одеждыподобрать близкий к Меган, укладку то я думаю можно без проблем спутать. Форманоса, пухлость губ те же. Цвет кожи тот же", "Е-мАе– клон!", "Ну вот такдела!!!В России есть все)))", "Я думаю это родные сестры. Они былиразлучены в детстве. Одну удочерили в семью в Америке. а другую в России", "Уних даже родинки почти на одном месте. У меган над губой, а у девушки под",– рассуждали интернет-обыватели.