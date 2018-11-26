Мать пойдет под суд. Следственный комитет завершил расследование убийства новорожденного ребенка. Напомним, 14 июня этого года в Юрьев-Польском в мусорном баке нашли новорожденную малышку. Врачи не смогли спасти ее жизнь.

Мать пойдет под суд. Следственный комитет завершил расследование убийства новорожденного ребенка. Напомним, 14 июня этого года в Юрьев-Польском в мусорном баке нашли новорожденную малышку. Врачи не смогли спасти ее жизнь. Теперь под суд пойдет 43-летняя мать этого ребенка, именно она обвиняется в убийстве. Следствие установило, что женщина проживала со взрослой дочерью и маленьким сыном и после неразборчивых половых связей, выяснила, что беременна. Из-за сложных материальных условий, обвиняемая сразу решила, что ребенка воспитывать не будет, и тщательно скрывала беременность. А во время родов ушла из общежития в безлюдное место, прихватив с собой полимерные пакеты.Ирина Минина, старший помощник руководителя регионального СКР: "Следуя задуманному, положила ребёнка в пакеты. По пути следования, в связи с самочувствием определённым послеродовым, как она говорит, руки тряслись. У нее выпал пакет. Ребенок ударился об асфальт. Донесла до мусорного контейнера и бросила малышку в мусор".Ребенка через 20 минут нашла местная жительница, которая пошла выкинуть мусор. Малышка была в крайне тяжелом состоянии. За жизнь девочки, которую врачи назвали Верочкой, сначала боролись районные специалисты, а затем медперсонал ОДКБ, однако ребенка спасти не удалось. Смерть наступила из-за травмы головы, полученной от падения на асфальт. Сейчас женщина находится под арестом. Ее малолетний сын воспитывается в замещающей семье.Ирина Минина, старший помощник руководителя регионального СКР: Психология женщины уникальна в своём роде. Как утверждает окружение её, вместе с другими она сокрушалась, осуждала поступок женщины и, в частности, заявляла: "Как же так, почему же в роддом-то не отнесла, отнесла бы в роддом, ведь там ребёнок бы остался жив.