Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) сама вынесет решение по административному протоколу в отношении Google за отказ IT-гиганта присоединиться к реестру запрещенных в РФ сайтов и фильтровать их в своей поисковой выдаче.

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) сама вынесет решение по административному протоколу в отношении Google за отказ присоединиться к реестру запрещенных в РФ сайтов.Как передает "Интерфакс", об этом общественность проинформировал пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский.Он подчеркнул, что в надзорном ведомстве внимательно посмотрели отечественное законодательство и пришли к выводу, что возможно самостоятельно рассмотреть протокол о штрафе, не прибегая к услугам Фемиды..Ранее в Роскомнадзоре сообщили о составлении административного протокола в отношении компании, который будет рассмотрен в декабре.25 октября в пресс-службе регулятора сообщили, что Google проигнорировал требование о подключении к федеральной государственной информационной системе (ФГИС), содержащей перечень запрещённых сайтов. Данный закон, обязывающий поисковики подключиться к ФГИС, вступил в силу 26 сентября 2018 года.14 ноября заместитель руководителя Роскомнадзора Вадим Субботин провёл соответствующие переговоры с директором департамента по взаимодействию с органами государственной власти в регионе Европы, Ближнего Востока и стран Африки Google Дороном Авни.15 ноября глава Роскомнадзора Александр Жаров рассказал СМИ, что его ведомство продолжит привлекать Google к административным штрафам, если американская компания не начнёт блокировать в поисковой выдаче запрещённые сайты.В середине апреля 2018 года Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций частично ограничила доступ пользователям к IP-адресам Google, выполняя решение Таганского суда Москвы о запрете работы мессенджера Telegram на территории Российской Федерации.Google является крупнейшей в мире поисковой системой Интернета, принадлежащей американской транснациональной корпорации Google Inc. Обрабатывает в месяц более 41 миллиарда запросов, индексирует более 25 миллиардов веб-страниц.