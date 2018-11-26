Бывшая жена солиста группы Ленинград порадовала
поклонников новым фото в Instagram.
За пару часов снимок собрал десятки восторженных откликов.
Бывшая жена солиста группы "Ленинград" порадовала
поклонников новым фото в Instagram.
За пару часов снимок собрал десятки восторженных откликов.
Матильда Шнурова позирует
в полумраке комнаты. Облаченная в ярко-красное облегающее платье, 32-летняя светская
львица демонстрирует тонкий профиль и по-девически изящную фигуру.
Пользователей соцсети
поразила свежесть и изысканная красота экс-супруги Сергея Шнурова. "Шикарная,
глубокая, наполненная и изящная", "Образец хрупкой женственности в
сочетании с независимостью. Вдохновляете", "Роскошная, утонченная
самодостаточность", "Лаконично и прекрасно", – прокомментировали фото
подписчики.
Кроме того, Матильду
сравнили с грациозным лебедем и посвятили ей стихотворение:
Как быть такой красивой
можно
В такой период жизни сложный?
Проснувшись, выглядеть моложе.
Скажите, как это возможно?
Как писали "Дни.ру", ранее стало известно, что Матильда встречается
с состоятельным ресторатором из Питера Сергеем Шпонькой. Влюбленных застукали в
аэропорту Пулково. Они нежно обнимали друг друга и непринужденно общались.
Напомним,
официальный развод певца с женой Матильдой был оформлен 15 августа
2018 года. Решение, по словам лидера "Ленинграда", было принято
"с большим сожалением, но любовью и благодарностью друг к другу".