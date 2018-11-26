Бывшая жена солиста группы Ленинград порадовала поклонников новым фото в Instagram. За пару часов снимок собрал десятки восторженных откликов.

Бывшая жена солиста группы "Ленинград" порадовалапоклонников новым фото в Instagram.За пару часов снимок собрал десятки восторженных откликов.Матильда Шнурова позируетв полумраке комнаты. Облаченная в ярко-красное облегающее платье, 32-летняя светскаяльвица демонстрирует тонкий профиль и по-девически изящную фигуру.Пользователей соцсетипоразила свежесть и изысканная красота экс-супруги Сергея Шнурова. "Шикарная,глубокая, наполненная и изящная", "Образец хрупкой женственности всочетании с независимостью. Вдохновляете", "Роскошная, утонченнаясамодостаточность", "Лаконично и прекрасно", – прокомментировали фотоподписчики.Кроме того, Матильдусравнили с грациозным лебедем и посвятили ей стихотворение:Как быть такой красивойможноВ такой период жизни сложный?Проснувшись, выглядеть моложе.Скажите, как это возможно?Как писали "Дни.ру", ранее стало известно, что Матильда встречаетсяс состоятельным ресторатором из Питера Сергеем Шпонькой. Влюбленных застукали ваэропорту Пулково. Они нежно обнимали друг друга и непринужденно общались.Напомним,официальный развод певца с женой Матильдой был оформлен 15 августа2018 года. Решение, по словам лидера "Ленинграда", было принято"с большим сожалением, но любовью и благодарностью друг к другу".