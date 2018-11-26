Звезда сериала Реальные пацаны Зоя Бербер приняла участие в благотворительном аукционе Meet for Charity. Старт подачи заявок запустили 22 октября и завершили 29 октября.

Звезда сериала "Реальныепацаны" Зоя Бербер приняла участие в благотворительном аукционе Meet forCharity. Старт подачи заявок запустили 22 октября изавершили 29 октября.Проектпредставляет собой онлайн-аукцион, где в качестве лотов выставляется возможность поужинать сознаменитостью. Встречу с актрисой Зоей Берберкупили за 120 тысяч рублей.Изначально цена лота составлялапять тысяч рублей. Конечной суммы она достигла после 12 ставок. Деньги пойдутна развитие московской киношколы для инвалидов "Без границ", передаетКогда и где будетпроисходить свидание, у актрисы пока уточнить не удалось. Однако известно, что былообещано победителю аукциона. Заявлено, что на встрече с артистка расскажет "всео современном кинематографе, шоу-бизнесе и не только".Напомним, год назад актриса дала откровенноеинтервью ведущей Ольге Шелест. Бербер призналась, что время от временисталкивается с непристойными предложениями. Однажды режиссер попросил еепоказать пятую точку. Разумеется, Зоя ответила отказом.Кроме того,звезда заявила, что в таких случаях старается выходить на прямое общение."Я стираю грани и начинаю общаться по-товарищески", – поделиласьона.