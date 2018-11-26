× HTML-Код для вставки в блог или сайт

<a href="http://33live.ru/novosti/26-11-2018-rossijskie-diplomaty-sozyvayut-sovbez-oon-dlya-obsuzhdeniya-situacii-v-kerchenskom-prolive.html" target="_blank">Российские дипломаты созывают Совбез ООН для обсуждения ситуации в Керченском проливе</a> - Россия запросила срочное заседание Совета безопасности ООН. Об этом сообщил журналистам заместитель постоянного представителя России в ООН Дмитрий Полянский. Предварительно заседание назначено на понедельник, 19.00 по московскому времени.