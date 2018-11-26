Напиток какао считается очень полезным для человеческого организма. Он содержит белки, калий, цинк, клетчатку, железо, магний и другие питательные вещества. Профессор Ульяна Супрун советует пить его особенно часто в период холодов.

Напиток какао считается очень полезным для человеческогоорганизма. Он содержит белки, калий, цинк, клетчатку, железо, магний идругие питательные вещества. Профессор Ульяна Супрун советуетпить его особенно часто в период холодов.Правильно приготовленный горячий напиток, по мнению ученого,помогает предотвращать сердечно-сосудистые заболевания. Какао уменьшаетвоспаление, нормализует уровень холестерина и сахара в крови. Супрун отмечает,что оно также уменьшает риск возникновения инсульта.Какао обладает антиоксидантным действием. Оно содержит полифенолы– соединения, которые могут улавливать и гасить свободные радикалы. Они также могутснизить риск развития нейродегенеративных процессов. При употреблении этогонапитка увеличивается эластичность сосудов, улучшается кровоток и кровоснабжениемозга.Профессор опровергает популярное утверждение о том, чтокакао провоцирует появление акне. Антиоксиданты, которые содержатся в напитке, эффективнозащищают кожу от чрезмерного ультрафиолета и могут даже предотвратить старение,если регулярно пить его и добавлять в маски для лица.В конце Ульяна Супрун дает несколько советов для читателей. Во-первых, нужновыбирать качественное какао, в котором нет сахара, сухого молока и другихпримесей. Во-вторых, его можно употреблять не только как напиток, но и добавлять порошок в каши,пудинги, смузи, домашние конфеты и энергетические батончики из бананов, финикови орехов.О пользе какао говорят и представители Европейского агентствпо безопасности продуктов питания. Они советуют есть в день не менее 2,5 грамма какао-порошка или десять граммов черного несладкого шоколада.Ранее немецкие ученые выяснили, что регулярное употребление кофе защищает клетки сердечно-сосудистой системы от повреждений. Кофеин помогает активизации белка, который находится в клетках сердца, в результате чего запускается процесс, укрепляющий внутреннюю поверхность сосудов. Более того, исследователи утверждают, что вещество благотворно действует на сердце при таких заболеваниях, как ожирение, диабет, а также при возрастных изменениях.