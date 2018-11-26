Напиток какао считается очень полезным для человеческого
организма. Он содержит белки, калий, цинк, клетчатку, железо, магний и
другие питательные вещества. Профессор Ульяна Супрун советует
пить его особенно часто в период холодов.
Напиток какао считается очень полезным для человеческого
организма. Он содержит белки, калий, цинк, клетчатку, железо, магний и
другие питательные вещества. Профессор Ульяна Супрун советует
пить его особенно часто в период холодов.
Правильно приготовленный горячий напиток, по мнению ученого,
помогает предотвращать сердечно-сосудистые заболевания. Какао уменьшает
воспаление, нормализует уровень холестерина и сахара в крови. Супрун отмечает,
что оно также уменьшает риск возникновения инсульта.
Какао обладает антиоксидантным действием. Оно содержит полифенолы
– соединения, которые могут улавливать и гасить свободные радикалы. Они также могут
снизить риск развития нейродегенеративных процессов. При употреблении этого
напитка увеличивается эластичность сосудов, улучшается кровоток и кровоснабжение
мозга.
Профессор опровергает популярное утверждение о том, что
какао провоцирует появление акне. Антиоксиданты, которые содержатся в напитке, эффективно
защищают кожу от чрезмерного ультрафиолета и могут даже предотвратить старение,
если регулярно пить его и добавлять в маски для лица.
В конце Ульяна Супрун дает несколько советов для читателей. Во-первых, нужно
выбирать качественное какао, в котором нет сахара, сухого молока и других
примесей. Во-вторых, его можно употреблять не только как напиток, но и добавлять порошок в каши,
пудинги, смузи, домашние конфеты и энергетические батончики из бананов, фиников
и орехов.
О пользе какао говорят и представители Европейского агентств
по безопасности продуктов питания. Они советуют есть в день не менее 2,5 грамма какао-порошка или десять граммов черного несладкого шоколада.
Ранее немецкие ученые выяснили, что регулярное употребление кофе защищает клетки сердечно-сосудистой системы от повреждений. Кофеин помогает активизации белка, который находится в клетках сердца, в результате чего запускается процесс, укрепляющий внутреннюю поверхность сосудов. Более того, исследователи утверждают, что вещество благотворно действует на сердце при таких заболеваниях, как ожирение, диабет, а также при возрастных изменениях.