Юлия Савичева решила прояснить ситуацию после того, как появились данные о ее расставании с продюсером Максимом Фадеевым. Популярная исполнительница подтвердила информацию и поблагодарила музыкального деятеля за непростой, но полезный опыт.

Юлия Савичева решила прояснить ситуацию после того, как появились данные о ее расставании с продюсером Максимом Фадеевым. Популярная исполнительница подтвердила информацию и поблагодарила музыкального деятеля за непростой, но полезный опыт.На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Юлия Савичева сделала заявление после того, как в Сети появилась информация о прекращении сотрудничества с продюсером Максимом Фадеевым, который знал Юлию с самого детства. Артистка решила выступить с официальным заявлением, чтобы, по ее словам, прекратить поток слухов и домыслов."Я благодарна Максу за все, что он для меня сделал. За то, что, когда мне было 3 года, Макс впервые вывел меня на сцену и мы танцевали под песню группы "Конвой", где вместе с ним играл мой отец. За то, что дал мне шанс на "Фабрике звезд 2", написал красивейшие "Высоко" и "Прости за любовь". За возможность выступить на Евровидении. За то, что познакомил с Настей Максимовой, и появились любимые публикой хиты: "Привет", "Как твои дела", "Если в сердце живет любовь" и много других", – написала Савичева.В заключение певица дала понять, что сотрудничество с Максимом Фадеевым было не всегда легким. "За все, что стало для меня бесценным опытом, непростым, но очень полезным. Теперь я продолжаю свой путь самостоятельно", – завершила свой пост артистка. Примечательно, что сам Максим Фадеев так до сих пор не дал ни одного комментария относительно завершения сотрудничества с популярной исполнительницей.Напомним, о расставании Юлии Савичевой и Максима Фадеева стало известно недавно. У артистки сменились все контакты ее команды, при этом исчезли все упоминания о продюсерском центре Максима Фадеева. Ходят слухи, что руку к расставанию с продюсером мог приложить муж Савичевой Александр Аршинов. Якобы мужчина настраивал Юлию против продюсеров, вбивая ей в голову мысль, что она должна быть более требовательной как к гонорарам, так и к предоставляемым ей условиям. Сама певица, говорят, очень проста, и многого ей не надо.