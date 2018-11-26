Подписание украинским лидером Петром Порошенко указа о введение военного положения может стать лишь первой ласточкой на пути к его пожизненному президентству. Такое предположение сделал соратник Юлии Тимошенко, бывший руководитель администрации главы Незалежной Андрей Сенченко.

Подписаниеукраинским лидером Петром Порошенко указа о введение военного положенияможет стать лишь "первой ласточкой" на пути к его пожизненномупрезидентству. Такое предположение сделал соратник Юлии Тимошенко,бывший руководитель администрации главы Незалежной Андрей Сенченко.“ВерховныйГлавнокомандующий панамскими офшорами сделал новую ставку в борьбе засвоё выживание во власти – жизни двадцати трех украинских военныхморяков", – написал политик на своей странице в Facebook.По его словам, украинский лидер фактически опробовал сценарийбесконечного продления своей власти. Сенченко уверен: пребываниеПорошенко на президентском посту будет означать продолжение войны навостоке страны.Соратник"оранжевой принцессы" полагает, что "к этой игре" Порошенко готовилсязаранее. Политик пояснил, что были утверждены необходимые лидеру Незалежной параметры бюджета, обновлено правительство и прочее.Сенченкоподчеркнул, что главная цель затеи с военным положением – перенести нанеопределенный срок президентские выборы. По его мнению, очевидно, чтодва боевых катера с Черноморским флотом России справиться не могли.ПетрПорошенко в понедельник, 26 ноября, после консультаций с Советомнациональной безопасности и обороны страны подписал указ о введениивоенного положения. Согласно документу, оно будет действовать 60 суток -до 25 января следующего года.Военноеположение позволяет президенту отменить выборы главы государства,которые по плану должны состояться в марте следующего года. Экспертыуказывают, что на такой шаг украинский лидер решился, посколькупонимает, что шансы на победу невысоки.Поданным социологов, рейтинг Порошенко колеблется в районе 10%. При этом углавы государства самый высокий антирейтинг – 51%, тогда как у ЮлииТимошенко – 27%. Также неплохие шансы на выборах у юмориста ВладимираЗеленского.