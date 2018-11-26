Президент Владимир Путин внимательно следит за ситуацией в Керченском проливе. Ему постоянно докладывают о развитии событий.

Президент Владимир Путин внимательно следит за ситуацией вКерченском проливе. Ему постоянно докладывают о развитии событий.Как рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков, президентув постоянном режиме докладывали о ситуации в Керченском проливе с самого утра воскресенья,25 ноября. "Президенту было доложено с момента появления украинскихкораблей в нейтральных водах у Крыма. С этого момента президенту было доложено,потом уже ситуация докладывалась ему в постоянном режиме", – сказалпресс-секретарь президента.По его словам, глава государства пока не планируеттелефонных контактов для обсуждения ситуации в Керченском проливе, в повестке дня президента нет и встречи с членами Совбеза России. Песков такжене в курсе, будут и Владимир Путин и Дональд Трамп говорить на эту тему во времявстрече на саммите G20 вАргентине, пишет РИА Новости.Пресс-секретарь напомнил, что сегодня, 26 ноября Совет безопасностиООН обсудит инцидент в Керченском проливе. Заседание пройдет по инициативе российскойстороны. "Это очень серьезная провокация, которую нужно рассматриватьименно в основном институте международной политики",– сказал Песков.Происшествию с участием российских и украинских военных такжебудет дана оценка на встреча нормандского формата на уровне политдиректоров. Обэтом сообщил МИД Германии Райнер Бройль. Беседа пройдет сегодня в Берлине.Накануне, 25 ноября украинские военные корабли вторглись втерриториальные воды России и маневрировали несколько часов, не реагируя напредупреждения наших пограничников. К вечеру ФСБ задержал три судна и доставилаих вместе с экипажем в Керчь.В ответ на это Совет национальной безопасности и обороны Украиныпринял решение ввести военное положение на территории страны на 60 суток. Эторешение должна утвердить Верховная рада. Президент Петр Порошенко привел войскав состояние повышенной боеготовности.