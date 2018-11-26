Президент Владимир Путин внимательно следит за ситуацией в
Керченском проливе. Ему постоянно докладывают о развитии событий.
Президент Владимир Путин внимательно следит за ситуацией в
Керченском проливе. Ему постоянно докладывают о развитии событий.
Как рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков, президенту
в постоянном режиме докладывали о ситуации в Керченском проливе с самого утра воскресенья,
25 ноября. "Президенту было доложено с момента появления украинских
кораблей в нейтральных водах у Крыма. С этого момента президенту было доложено,
потом уже ситуация докладывалась ему в постоянном режиме", – сказал
пресс-секретарь президента.
По его словам, глава государства пока не планирует
телефонных контактов для обсуждения ситуации в Керченском проливе, в повестке дня президента нет и встречи с членами Совбеза России. Песков также
не в курсе, будут и Владимир Путин и Дональд Трамп говорить на эту тему во время
встрече на саммите G20 в
Аргентине, пишет РИА Новости.
Пресс-секретарь напомнил, что сегодня, 26 ноября Совет безопасности
ООН обсудит инцидент в Керченском проливе. Заседание пройдет по инициативе российской
стороны. "Это очень серьезная провокация, которую нужно рассматривать
именно в основном институте международной политики",– сказал Песков.
Происшествию с участием российских и украинских военных также
будет дана оценка на встреча нормандского формата на уровне политдиректоров. Об
этом сообщил МИД Германии Райнер Бройль. Беседа пройдет сегодня в Берлине.
Накануне, 25 ноября украинские военные корабли вторглись в
территориальные воды России и маневрировали несколько часов, не реагируя на
предупреждения наших пограничников. К вечеру ФСБ задержал три судна и доставила
их вместе с экипажем в Керчь.
В ответ на это Совет национальной безопасности и обороны Украины
принял решение ввести военное положение на территории страны на 60 суток. Это
решение должна утвердить Верховная рада. Президент Петр Порошенко привел войска
в состояние повышенной боеготовности.