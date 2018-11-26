Певец Прохор Шаляпин считает, что бывшая супруга
Джигарханяна могла бы стать идеальной матерью для его ребенка. О своих
отношениях с Виталиной Цымбалюк-Романовской исполнитель рассказал в недавнем интервью
российскому изданию.
Певец Прохор Шаляпин считает, что бывшая супруга
Джигарханяна могла бы стать идеальной матерью для его ребенка. О своих
отношениях с Виталиной Цымбалюк-Романовской исполнитель рассказал в недавнем интервью
российскому изданию.
26 ноября Шаляпину исполняется 35 лет. Артист признался, что
не любит дни рождения еще с самого детства. Трагический отпечаток на этот
праздник также отложила и недавняя смерть его близкого друга и директора
Максима Кузнецова. Прохор привык отмечать праздник тихо и считает пышные
банкеты бессмысленными. В этом году он планирует устроить романтический ужин
при свечах с Виталиной.
Певец отметил, что в такой важный день предпочел бы
получить три звонка от самых близких людей. Лучшим подарком в своей жизни он назвал велосипед от бабушки. "Самый яркий и запоминающийся
подарок, который я получал – это велосипед, который мне подарили бабушка и
дедушка. Той радости, которую я испытал в тот момент, я больше не испытывал
никогда. Не радовался так даже, когда у меня появилась первая машина", – поделилась звезда.
С тех пор как Прохор Шаляпин стал сниматься в различных ток-шоу,
он практически перестал выпускать песни. По мнению исполнителя, участие в подобных
передачах – это тоже творчество. "Не отрицаю, что творчеством я мог бы дать
зрителю больше, но программы, в которых я участвую, отчасти, тоже творчество: я
с юмором отношусь к житейским проблемам, ничего не стесняюсь. Сегодняшнее время
диктует нам интерес к таким программам. Я бы с удовольствием пел, выступал бы
на всех каналах, но не все так просто", – передает его слова .
Певец также рассказал, что его связывают с Цымбалюк-Романовской
не только романтические отношения, но и рабочие. Недавно они записали
совместную шуточную песню "Я больше не буду" на музыку Кима Брейтбурга. Сейчас
они будут работать над композицией "Люди с экрана". Сам Шаляпин назвал ее "приятной
песней советского качества".
На вопрос, собирается ли Прохор жениться на Виталине и
завести с ней детей, исполнитель пока ответил туманно. Он отказался
комментировать слухи о свадьбе, но признался, что был бы счастлив, если бы
пианистка родила ему ребенка. "На мой взгляд, Виталина идеально подходит на
роль матери моего ребенка. Я был бы счастлив и горд, если бы она родила мне
малыша", – заявил он. Певец относится к детям равнодушно, но
убежден, что его отношение изменится после того, как появится первенец.