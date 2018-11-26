Певец Прохор Шаляпин считает, что бывшая супруга Джигарханяна могла бы стать идеальной матерью для его ребенка. О своих отношениях с Виталиной Цымбалюк-Романовской исполнитель рассказал в недавнем интервью российскому изданию.

Певец Прохор Шаляпин считает, что бывшая супругаДжигарханяна могла бы стать идеальной матерью для его ребенка. О своихотношениях с Виталиной Цымбалюк-Романовской исполнитель рассказал в недавнем интервьюроссийскому изданию.26 ноября Шаляпину исполняется 35 лет. Артист признался, чтоне любит дни рождения еще с самого детства. Трагический отпечаток на этотпраздник также отложила и недавняя смерть его близкого друга и директораМаксима Кузнецова. Прохор привык отмечать праздник тихо и считает пышныебанкеты бессмысленными. В этом году он планирует устроить романтический ужинпри свечах с Виталиной.Певец отметил, что в такой важный день предпочел быполучить три звонка от самых близких людей. Лучшим подарком в своей жизни он назвал велосипед от бабушки. "Самый яркий и запоминающийсяподарок, который я получал – это велосипед, который мне подарили бабушка идедушка. Той радости, которую я испытал в тот момент, я больше не испытывалникогда. Не радовался так даже, когда у меня появилась первая машина", – поделилась звезда.С тех пор как Прохор Шаляпин стал сниматься в различных ток-шоу,он практически перестал выпускать песни. По мнению исполнителя, участие в подобныхпередачах – это тоже творчество. "Не отрицаю, что творчеством я мог бы датьзрителю больше, но программы, в которых я участвую, отчасти, тоже творчество: яс юмором отношусь к житейским проблемам, ничего не стесняюсь. Сегодняшнее времядиктует нам интерес к таким программам. Я бы с удовольствием пел, выступал бына всех каналах, но не все так просто", – передает его слова .Певец также рассказал, что его связывают с Цымбалюк-Романовскойне только романтические отношения, но и рабочие. Недавно они записалисовместную шуточную песню "Я больше не буду" на музыку Кима Брейтбурга. Сейчасони будут работать над композицией "Люди с экрана". Сам Шаляпин назвал ее "приятнойпесней советского качества".На вопрос, собирается ли Прохор жениться на Виталине изавести с ней детей, исполнитель пока ответил туманно. Он отказалсякомментировать слухи о свадьбе, но признался, что был бы счастлив, если быпианистка родила ему ребенка. "На мой взгляд, Виталина идеально подходит нароль матери моего ребенка. Я был бы счастлив и горд, если бы она родила мнемалыша", – заявил он. Певец относится к детям равнодушно, ноубежден, что его отношение изменится после того, как появится первенец.