Несоблюдение российского законодательства в области защиты пользовательских данных, ограничения доступа к запрещенному и пиратскому контенту или сотрудничества со спецслужбами может обернуться для зарубежных IT-гигантов солидными штрафами.

Несоблюдение российского законодательства в области защиты пользовательских данных, ограничения доступа к запрещенному и пиратскому контенту или сотрудничества со спецслужбами может обернуться для зарубежных IT-гигантов солидными штрафами.По информации Reuters, в руководстве страны возникла идея накладывать на компании вроде Google или Facebook штрафы в размере 1% от их оборота на российском рынке. В случае с Google, получившем от операций в России в 2017-м 45,2 млрд рублей, такой штраф мог бы составить 452 млн рублей или 6,8 млн долларов.Информагентство сообщает со ссылкой на трех представителей IT-отрасли, что подобное предложение содержится в документе, разосланном из администрации президента крупнейшим игрокам отрасли с целью получения отзывов. Отмечается, что отдельные штрафы предложено взыскивать за каждое из нарушений, если их несколько.”В Роскомнадзоре не исключают блокировки Facebookчитайте такжеВ настоящее время с нарушениями такого рода со стороны иностранных компаний российские власти могут бороться лишь фиксированными штрафами или блокировкой доступа. Однако максимальные штрафы, предусмотренные законодательством, составляют максимум десяток тысяч долларов, а блокировка, как показал опыт с Telegram, неэффективна и чревата репутационными издержками для властей и регулятора.В администрации президента эту информацию Reuters не прокомментировали, представитель Роскомнадзора также отказался от комментариев, поскольку его ведомство не участвовало в подготовке документа. Именно Роскомнадзор неоднократно указывал на нарушения законов Facebook и Google, в 2016-м заблокировал принадлежащую Microsoft деловую соцсеть LinkedIn за отказ переносить данные российских пользователей в Россию, а весной 2018-го попытался заблокировать мессенджер Telegram, администрация которого отказалась делиться с ФСБ ключами для доступа к переписке подозреваемых в терроризме пользователей.