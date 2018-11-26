В Москве появился новый центр притяжения для горожан и туристов – канатная дорога. Мэр столицы Сергей Собянин торжественно открыл движение по маршруту Воробьевы горы – Лужники.

В Москве появился новый центр притяжения для горожан итуристов – канатная дорога. Мэр столицы Сергей Собянин торжественно открыл движениепо маршруту Воробьевы горы – Лужники.Первая в Москве канатная дорога связала олимпийский комплекс"Лужники" с Воробьевыми горами и улицей Косыгина. По сути, она сталачастью транспортного комплекса столицы."Сегодня московская транспортная система пополниласьеще одним способом передвижения. Мы открываем первую в Москве канатную дорогу. Онасвяжет две популярнейшие прогулочные зоны Москвы, два крупнейших спортивныхкластера. Это будет прекрасный туристический объект, но, прежде всего, это –еще одна возможность хорошего отдыха для москвичей", – сказал СергейСобянин на церемонии открытия.Он напомнил, что сейчас в Лужниках и на Воробьевых возводитсякрупнейший спортивный кластер. На одном берегу Москвы-реки вскоре ь откроютсяЦентр художественной гимнастики и бассейн, а на Воробьевы горы вновь станутцентром горнолыжного спорта с историческим трамплином.Московские власти задумали построить новую канатную дорогу взаменпришедших в негодность кресельных подъемников к трамплину на Воробьевых горах вначале 2017 года. Проект реализовали очень быстро: первая в столице канатнаядорога имеет протяженность 720 метров. На маршруте есть три станции с индивидуальнымархитектурным решением.На улице Косыгина, рядом со знаменитой смотровой площадкой расположиласьстанция "Воробьевы горы". На Воробьевской набережной построена "НоваяЛига", этой станцией в основном будут пользоваться горнолыжники дляподъема наверх. А на Лужнецкой набережной, рядом с одноименным стадионом –станция "Лужники".Пассажиров будут перевозить 35 закрытых кабинок на восемь месткаждая. Внутри – хайтек и современный дизайн: медиаэкраны, аудиогид, светодиоднаяподсветка, приспособления для перевозки велосипедов, лыж и сноубордов. Горнолыжникисмогут дополнительно воспользоваться еще десятью открытыми кресельнымикабинками, которые будут перемещаться по малому кругу.Проект создавался с учетом того, что трасса канатной дорогипроходит по пересеченной местности, поэтому на склонах Воробьевых гор выполненысерьезные противооползневые мероприятия. Дорога сможет работать круглый годпрактически в любую погоду – ей не страшен ни относительно сильный ветер, ниосадки.В солнечные дни из кабинок будет открываться превосходныйвид на Москву-реку и знаковые объекты столицы. Помимо прогулочно-туристическойфункции первая московская канатная дорога будет выполнять и транспортную: отВоробьевых гор до стадиона "Лужники" можно будет добраться за пятьминут вместо 20-ти на автомобиле.