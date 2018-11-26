В Москве появился новый центр притяжения для горожан и
туристов – канатная дорога. Мэр столицы Сергей Собянин торжественно открыл движение
по маршруту Воробьевы горы – Лужники.
В Москве появился новый центр притяжения для горожан и
туристов – канатная дорога. Мэр столицы Сергей Собянин торжественно открыл движение
по маршруту Воробьевы горы – Лужники.
Первая в Москве канатная дорога связала олимпийский комплекс
"Лужники" с Воробьевыми горами и улицей Косыгина. По сути, она стала
частью транспортного комплекса столицы.
"Сегодня московская транспортная система пополнилась
еще одним способом передвижения. Мы открываем первую в Москве канатную дорогу. Она
свяжет две популярнейшие прогулочные зоны Москвы, два крупнейших спортивных
кластера. Это будет прекрасный туристический объект, но, прежде всего, это –
еще одна возможность хорошего отдыха для москвичей", – сказал Сергей
Собянин на церемонии открытия.
Он напомнил, что сейчас в Лужниках и на Воробьевых возводится
крупнейший спортивный кластер. На одном берегу Москвы-реки вскоре ь откроются
Центр художественной гимнастики и бассейн, а на Воробьевы горы вновь станут
центром горнолыжного спорта с историческим трамплином.
Московские власти задумали построить новую канатную дорогу взамен
пришедших в негодность кресельных подъемников к трамплину на Воробьевых горах в
начале 2017 года. Проект реализовали очень быстро: первая в столице канатная
дорога имеет протяженность 720 метров. На маршруте есть три станции с индивидуальным
архитектурным решением.
На улице Косыгина, рядом со знаменитой смотровой площадкой расположилась
станция "Воробьевы горы". На Воробьевской набережной построена "Новая
Лига", этой станцией в основном будут пользоваться горнолыжники для
подъема наверх. А на Лужнецкой набережной, рядом с одноименным стадионом –
станция "Лужники".
Пассажиров будут перевозить 35 закрытых кабинок на восемь мест
каждая. Внутри – хайтек и современный дизайн: медиаэкраны, аудиогид, светодиодная
подсветка, приспособления для перевозки велосипедов, лыж и сноубордов. Горнолыжники
смогут дополнительно воспользоваться еще десятью открытыми кресельными
кабинками, которые будут перемещаться по малому кругу.
Проект создавался с учетом того, что трасса канатной дороги
проходит по пересеченной местности, поэтому на склонах Воробьевых гор выполнены
серьезные противооползневые мероприятия. Дорога сможет работать круглый год
практически в любую погоду – ей не страшен ни относительно сильный ветер, ни
осадки.
В солнечные дни из кабинок будет открываться превосходный
вид на Москву-реку и знаковые объекты столицы. Помимо прогулочно-туристической
функции первая московская канатная дорога будет выполнять и транспортную: от
Воробьевых гор до стадиона "Лужники" можно будет добраться за пять
минут вместо 20-ти на автомобиле.