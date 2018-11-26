При личном досмотре у подозреваемого был обнаружен и изъят пакет со светлым порошкообразным веществом...

Оперативниками Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по г. Москве задержан подозреваемый в покушении на сбыт наркотического средства – героина.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции на улице 40 лет Октября задержали 26-летнего приезжего из ближнего зарубежья, у которого при личном досмотре был обнаружен и изъят пакет со светлым порошкообразным веществом. Согласно результатам исследования изъятое является наркотическим средством – героином, общей массой около 200 граммов. Установлено, что наркотическое средство предназначалось для дальнейшего сбыта путем закладок.По данному факту МО МВД России «Щербинский» г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.УНК ГУ МВД России по г. Москве