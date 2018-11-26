Полузащитники московского футбольного клуба Спартак Роман Зобнин и Роман Еременко не помогут команде в ближайших матчах из-за травм.

Полузащитники московского футбольного клуба "Спартак" Роман Зобнин и Роман Еременко не помогут команде в ближайших матчах из-за травм.Зобнин повредил колено в матче 15-го тура чемпионата России против самарских "Крыльев Советов" (3:1). Полузащитник вышел на замену на 72-й минуте, а уже на 84-й ушел в раздевалку. Как сообщает "Спорт-экспресс", Зобнину не потребуется операция, но до зимнего перерыва на поле он не выйдет.Первым про Еременко сказал главный тренер "красно-белых" Олег Кононов, который сообщил, что у полузащитника перелом. Позже руководитель медицинского департамента "Спартака" Михаил Вартапетов рассказал, что у Еременко не свежий перелом, а отдаленные последствия застарелого стрессового перелома седалищной кости. На восстановление у него уйдет около двух недель.