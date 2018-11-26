Полузащитник Спартака Роман Зобнин, получивший травму в игре с Крыльями Советов, вылетел в Рим. Там футболисту будет проведено обследование, а если понадобится, то и операция.

Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин, получивший травму в игре с "Крыльями Советов", вылетел в Рим. Там футболисту будет проведено обследование, а если понадобится, то и операция.Роман Зобнин вышел на поле во втором тайме, заменив Зе Луиша, но через 12 минут повредил колено и был заменен. Медицинский штаб "Спартака" предполагает, что у Романа поврежден мениск. Однако точный диагноз будет поставлен уже в римской клинике.Если диагноз подтвердится, то Роману будет проведена операция. Восстановление займет около двух месяцев, и в осенней части сезона Зобнин уже не сыграет. В прошлом году футболист уже перенес операцию на колене – пластику крестообразной связки.