Тереза Мэй пошла на уступки Мадриду и Брюсселю, и, наконец, проект по Brexit удалось принять на саммите ЕС. Только без согласия Палаты общин Британии реализован он не будет. Голосование назначено на 12 декабря 2018 года.

Тереза Мэй пошла на уступки Мадриду и Брюсселю, и, наконец, проект по Brexit удалось принять на саммите ЕС. Только без согласия Палаты общин Британии реализован он не будет. Голосование назначено на 12 декабря 2018 года. До этого времени британский премьер должна убедить парламентариев в том, что ее сценарий наилучший. И начнет она убеждать с теледебатов с главным оппонентом — лидером лейбористов Джереми Корбином. На кону – политический авторитет Терезы Мэй.Если в Брюсселе у Терезы Мэй все прошло гладко, то триумфального возвращения в Англию у нее не получилось. Слишком много здесь тех, кого не устраивают подписанные ей соглашения.И главное, что правительству предстоит убедить парламент в необходимости утвердить подписанный документ. Это крайне трудная задача, особенно после того, с каким негодованием встретили в палате общин проект соглашения, и сколько негатива пришлось выслушать Терезе Мэй. Один из ключевых членов ее кабинета министр иностранных дел Джереми Хант уже признал, что поражение в парламенте может привести к развалу правительства. Впрочем, он считает, что Тереза Мэй не уйдет без борьбы."Премьер-министр не из тех, кто все бросит. И если вы хотите мое мнение, она — тот, кто собирается остаться на посту, чтобы присутствовать до завершения Brexit, и чем она действительно увлечена – это идеей провести такой Brexit, который чтит букву и дух референдума", — подчеркнул министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант.В случае провала Мэй грозит вотум недоверия. Причем попытаться сместить премьера может как оппозиция, так и правящая консервативная партия. Благо среди консерваторов сейчас более чем достаточно недовольных тем Brexit, который предлагает Тереза Мэй. Против этого соглашения уже выступили такие важные союзники, как руководство Демократической юнионистской партии Северной Ирландии. А без них у правительства большинства в парламенте нет."В Ирландском протоколе мы наблюдаем, что мы остаемся в Европейском Союзе с точки зрения единого рынка, правила Таможенного союза будут применяться к Северной Ирландии, мы будем в том же режиме НДС, что и в Европе, остается та же государственная помощь, что и в Европе, и как результат этого – граница в Ирландском море. Поэтому мы не можем поддержать эту сделку", — заявила лидер Демократической юнионистской партии Арлин Фостер.Для оппозиционных лейбористов провалить соглашение, подписанное правительством, — это шанс инициировать досрочные парламентские выборы и прийти к власти в стране. Бывший премьер-министр Тони Блэр в очередной раз подбрасывает идею о повторном референдуме."В конечном счете, единственный способ объединить страну – это вернуть ее народу и сказать: у вас есть мандат определить, проводит ли правительство Brexit должным образом — это тот тип Brexit, который хочет Борис Джонсон, — либо мы остаемся. И сейчас это единственный способ решить вопрос, потому что я считаю, что ее сделка в итоге провалится и никого не удовлетворит. Она успешна только в том, что объединила множество своих противников", — констатировал бывший британский премьер Тони Блэр.Голосование в палате общин должно состояться в декабре. И оставшееся время премьер-министр намерена потратить на то, чтобы рекламировать свое соглашение с Брюсселем, которое пока не очень понимает и не принимает значительная часть населения Соединенного королевства."Эту сделку нужно просто выбросить. Мы голосовали за то, чтобы покинуть Евросоюз, а не за этот половинчатый вздор", — раздражен строитель Джонни."Сделка скомпрометирована. Вызов, который стоит перед страной – это то, что она расколота. Так как же провести сделку, которую она спланировала, чтобы этот документ удовлетворил всех?" – задает вопрос лондонец Майкл Уитингэм.До сих пор Терезе Мэй, несмотря ни на что, удавалось сохранить свои позиции. Она даже подчистила кабинет министров от потенциальных конкурентов. Но сейчас все иначе, потому что результаты голосования по Brexit будут означать, справилась ли она с работой премьер-министра или нет.