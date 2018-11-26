В Краснодаре суд отменил решение об аресте рэп-исполнителя Хаски (Дмитрия Кузнецова) на 12 суток.

В Краснодаре суд отменил решение об аресте рэпера Хаски (Дмитрия Кузнецова) на 12 суток.Адвокат исполнителя Алексей Авенисян сообщил об этом на своей странице в Facebook.Как сообщалось ранее, рэпера задержали 21 ноября в Краснодаре. Организаторы отменили проведение концерта в клубе, после чего он пытался выступить прямо на улице, забравшись на крышу чужого автомобиля.22 ноября суд постановил назначить Кузнецову 12 суток ареста за мелкое хулиганство и трое суток за отказ пройти освидетельствование на употребление наркотиков.