Нагнетение странами Запада по главе с США напряженности у российских границ может привести к тому,
что будет пройдена точка невозврата. Об этом заявил министр
иностранных дел России Сергей Лавров. Послание главы внешнеполитического
ведомства обнародовал российский постпред при ЕС Владимир Чижов.
Нагнетение странами Запада по главе с США напряженности у российских границ может привести к тому,
что будет пройдена "точка невозврата". Об этом заявил министр
иностранных дел России Сергей Лавров. Послание главы внешнеполитического
ведомства обнародовал российский постпред при ЕС Владимир Чижов.
По словам Лаврова, действия западных стран приводят к нагнетению
обстановки вблизи российских границ. В результате возникает атмосфера
стратегической напряженности, возникают ситуации, когда "точка
невозврата" может быть пройдена", – сказано в обращении главы МИД
России.
Напомним,
в минувшее воскресенье резко обострилась ситуация в Азовском и Черном
морях. Несколько украинских кораблей вторглись в территориальные воды
России и подошли к Керченскому проливу. позже их задержала береговая
охрана ФСБ.
В
ночь на 26 ноября состоялось заседание Совета безопасности и обороны
Украины, где президенту страны Петру Порошенко было рекомендовано ввести
военное положение. В понедельник глава государства подписал
соответствующее распоряжение.
Военное
положение будет действовать 60 суток – до 25 января 2019 года. Оно
отменяет митинги, собрания, а также выборы главы государства, которые
должны были состояться весной следующего года. Кроме того, государство
может конфисковать личное имущество, досматривать кого угодно, а
иностранцев – задерживать.
В Киеве рассчитывали на полную поддержку Запада, однако реакция тамошних стран оказалась сдержанной
подчеркнуто нейтральной. Так, министр иностранных дел Германии Хайко
Маас выразил обеспокоенность в связи с эскалацией напряженности в
Азовском и Черном морях и призвал восстановить движение судов через
Керченский пролив.
В
свою очередь, Австрия выступила с инициативой провести 27 ноября
заседание комитета по безопасности ЕС по Азовскому морю. Глава
внешнеполитического ведомства республики Карин Кнайсль заявила, что страны Евросоюза должны выработать общую позицию по вопросу.