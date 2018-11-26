Нагнетение странами Запада по главе с США напряженности у российских границ может привести к тому, что будет пройдена точка невозврата. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Послание главы внешнеполитического ведомства обнародовал российский постпред при ЕС Владимир Чижов.

Нагнетение странами Запада по главе с США напряженности у российских границ может привести к тому,что будет пройдена "точка невозврата". Об этом заявил министриностранных дел России Сергей Лавров. Послание главы внешнеполитическоговедомства обнародовал российский постпред при ЕС Владимир Чижов.По словам Лаврова, действия западных стран приводят к нагнетениюобстановки вблизи российских границ. В результате возникает атмосферастратегической напряженности, возникают ситуации, когда "точканевозврата" может быть пройдена", – сказано в обращении главы МИДРоссии.Напомним,в минувшее воскресенье резко обострилась ситуация в Азовском и Черномморях. Несколько украинских кораблей вторглись в территориальные водыРоссии и подошли к Керченскому проливу. позже их задержала береговаяохрана ФСБ.ночь на 26 ноября состоялось заседание Совета безопасности и обороныУкраины, где президенту страны Петру Порошенко было рекомендовано ввестивоенное положение. В понедельник глава государства подписалсоответствующее распоряжение.Военноеположение будет действовать 60 суток – до 25 января 2019 года. Оноотменяет митинги, собрания, а также выборы главы государства, которыедолжны были состояться весной следующего года. Кроме того, государствоможет конфисковать личное имущество, досматривать кого угодно, аиностранцев – задерживать.В Киеве рассчитывали на полную поддержку Запада, однако реакция тамошних стран оказалась сдержаннойподчеркнуто нейтральной. Так, министр иностранных дел Германии ХайкоМаас выразил обеспокоенность в связи с эскалацией напряженности вАзовском и Черном морях и призвал восстановить движение судов черезКерченский пролив.свою очередь, Австрия выступила с инициативой провести 27 ноябрязаседание комитета по безопасности ЕС по Азовскому морю. Глававнешнеполитического ведомства республики Карин Кнайсль заявила, что страны Евросоюза должны выработать общую позицию по вопросу.