Затеянная украинской властью провокация в Керченском проливе и введение военного положения являются предсмертными судорогами президента Незалежной Петра Порошенко и его окружения, уверен представитель добровольческого батальона Донбасс Анатолий Виногродский. Он сетует, что на такие меры руководство страны не пошло даже во время тяжелейших боев на востоке Украины летом 2014 года.

Затеяннаяукраинской властью провокация в Керченском проливе и введение военногоположения являются предсмертными судорогами президента Незалежной ПетраПорошенко и его окружения, уверен представитель добровольческогобатальона "Донбасс" Анатолий Виногродский. Он сетует, что на такие мерыруководство страны не пошло даже во время тяжелейших боев на востокеУкраины летом 2014 года.Виногродский напомнил, что в те дни вояки Незалежнойпотерпели сокрушительное поражение под Иловайском. Спустя полгода,зимой 2015 года, Украина понесла серьезные потери в битве за Дебальцево.Тем не менее, военное положение Киев тогда не вводил, торговыеотношения не разрывал, отметил он.Помнению участника вооруженного конфликта в Донбассе, произошедшее вКерченском проливе и реакция на эти события украинской власти связана спредстоящими очередными президентскими выборамb, намеченными на весну 2019 года.Делов том, что введение военного положения автоматически отменяет выборы. Апо данным социологов, рейтинг Петра Порошенко настолько низкий, чтолидеру Незалежной не светит даже второй тур. "Поэтому этот низкопошибный цирк – всего только предсмертные судороги Блока Петра Порошенко и Народного фронта – их желание удержаться у власти", – уверен Виногродский.Напомним,25 ноября два украинских боевых катера и буксир вторглись втерриториальные воды России и приблизились к Керченскому проливу состороны Черного моря. После этого суда и их команда были задержаныпограничниками ФСБ.связи со случившимся в Киеве в ночь на 26 ноября состоялось заседаниеСовета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО). Советрекомендовал президенту страны ввести военное положение, на чтоПорошенко ответил согласием.Теперьрешение должны одобрить депутаты Верховной рады. Примечательно, что эторешение позволяет украинскому лидеру принимать самые жесткиеограничивающие меры и фактически означает отмену выборов главыгосударства.Согласно законодательству Незалежной,военное положение вводится на срок 60 дней. При этом украинский лидерзаявил, что вести наступательных действий против России Украина несобирается, торговые отношения прекращать не будет, а из международныхдоговоров, в том числе минских соглашений, выходить не намерена.