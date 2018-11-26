Участник телепроекта Дом-2 Дмитрий Дмитренко недавно стал объектом
насмешек на площадке. Мужчина признался, что не дарит своей любимой жене подарки.
Участник телепроекта "Дом-2" Дмитрий Дмитренко недавно стал объектом
насмешек на площадке. Мужчина признался, что не дарит своей любимой жене подарки.
Ведущий "Дома-2" Влад Кадони обратился к Дмитрию с
вопросом, какой последний подарок он дарил своей жене Ольге Рапунцель. Он растерялся и ответил, что недавно купил ей цветы. Тогда бывший участник "Битвы экстрасенсов" попросил его
назвать настоящий подарок. "Она мне сумку подарила, а я ей тапки подарил, с
пухом", – вспомнил Дмитренко.
Кадони спросил, неужели он действительно гордится этим, и тогда Дмитрий уточнил, что это были дорогие тапки с пухом из песца. "Да, песец", – подтвердила
Рапунцель, чья реплика вызвала смех всех участников на площадке. Затем Дмитренко вспомнил, что еще покупал
для Ольги кастрюли для кухни. "Ты дурак,
что ли? Я тебя всерьез спрашиваю, а ты мне какую-то чушь несешь", – набросился Влад на Дмитрия.
Зрители телешоу оценили ироничный ответ Рапунцель: "Я тащусь
от ответа Оли", "Олечка такая смешная", "Первый раз вижу Олю искреннюю", "Оля
отмочила, красотка". Один из пользователей утверждает, что главный подарок супруги уже
сделали друг другу: "Самый дорогой подарок Оля и Дима подарили друг другу –
это красавица Василиска. Все остальное – это мелочи жизни". Нашлись и те, кто
поддержал Дмитрия: "В каждой второй семье цветы не дарят, потому что это не
надо, завянут, а тут они какую-то бесполезную тему мусолят, пусть скажет
спасибо за кастрюли с тапками".
Ольга пришла на проект 12 июня 2015 года. Прозвище "Рапунцель"
она получила из-за длинных волос. На шоу она пыталась построить отношения с
несколькими участниками, пока наконец не встретила Дмитрия Дмитренко. Их
свадьба состоялась в 2017 году. Сейчас пара воспитывает дочь Василису.