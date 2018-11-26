Участник телепроекта Дом-2 Дмитрий Дмитренко недавно стал объектом насмешек на площадке. Мужчина признался, что не дарит своей любимой жене подарки.

Участник телепроекта "Дом-2" Дмитрий Дмитренко недавно стал объектомнасмешек на площадке. Мужчина признался, что не дарит своей любимой жене подарки.Ведущий "Дома-2" Влад Кадони обратился к Дмитрию свопросом, какой последний подарок он дарил своей жене Ольге Рапунцель. Он растерялся и ответил, что недавно купил ей цветы. Тогда бывший участник "Битвы экстрасенсов" попросил егоназвать настоящий подарок. "Она мне сумку подарила, а я ей тапки подарил, спухом", – вспомнил Дмитренко.Кадони спросил, неужели он действительно гордится этим, и тогда Дмитрий уточнил, что это были дорогие тапки с пухом из песца. "Да, песец", – подтвердилаРапунцель, чья реплика вызвала смех всех участников на площадке. Затем Дмитренко вспомнил, что еще покупалдля Ольги кастрюли для кухни. "Ты дурак,что ли? Я тебя всерьез спрашиваю, а ты мне какую-то чушь несешь", – набросился Влад на Дмитрия.Зрители телешоу оценили ироничный ответ Рапунцель: "Я тащусьот ответа Оли", "Олечка такая смешная", "Первый раз вижу Олю искреннюю", "Оляотмочила, красотка". Один из пользователей утверждает, что главный подарок супруги ужесделали друг другу: "Самый дорогой подарок Оля и Дима подарили друг другу –это красавица Василиска. Все остальное – это мелочи жизни". Нашлись и те, ктоподдержал Дмитрия: "В каждой второй семье цветы не дарят, потому что это ненадо, завянут, а тут они какую-то бесполезную тему мусолят, пусть скажетспасибо за кастрюли с тапками".Ольга пришла на проект 12 июня 2015 года. Прозвище "Рапунцель"она получила из-за длинных волос. На шоу она пыталась построить отношения снесколькими участниками, пока наконец не встретила Дмитрия Дмитренко. Ихсвадьба состоялась в 2017 году. Сейчас пара воспитывает дочь Василису.