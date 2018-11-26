Евгения Медведева не желает поднимать тему о своем несостоявшемся прощании с Этери Тутберидзе. Фигуристка никогда и никому не расскажет о том, почему поступила именно так.

Евгения Медведева не желает поднимать тему о своемнесостоявшемся прощании с Этери Тутберидзе. Фигуристка никогда и никому нерасскажет о том, почему поступила именно так.Если бы Евгения Медведева перед своим отъездом в Канадупришла к Этери Тутберидзе с цветами и попрощалась с тренером, все обернулось быпо-другому: фигуристка "ушла бы хорошей". Однако Евгения не желаетотвечать на вопрос, почему она не поступила таким образом. Более того, эта темазаставляет ее нервничать."Знаете, мне, на самом деле, надоело уклоняться отэтого вопроса. Я прекрасно понимаю, что все это будут обсуждать. Я скажу вамединственную фразу: никто не знает, в чем причина, никто не знает, почему я таксделала. Причина есть, и никто никогда ее не узнает. Тем более от меня", -еще больше заинтриговала корреспондента Медведева. Фигуристка отмечает лишь,что это ее личное дело и не стоит пытаться что-либо из нее выудить.На ремарку собеседника – о том, что у всех великих есть своитайны – Евгения заявила, что великой себя не считает. "Просто есть вещи, окоторых не говорится на публику, и эти вещи очень многое решают. Пожалуйста,уймитесь с этой темой", – цитирует фигуристку РИА Новости.Напомним, в мае 2018 года двукратный серебряный призерОлимпийских игр в Пхенчхане ушла от Тутберидзе к канадскому специалисту БрайануОрсеру. А 24 ноября Медведева впервые в карьере не попала в финал Гран-при.Фигуристка заняла на французском этапе четвертое место.Спортсменка призналась на пресс-конференции, что былачересчур уверена в своем успехе, за что и поплатилась. Медведева откровеннозаявила, что ее неудачи – следствие психологических проблем, с которыми пораразбираться.