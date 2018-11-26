Прокуратура устроила проверку местных заведений

Прокуратура устроила проверку местных заведенийАлександровская городская прокуратура вместе со специалистами Роспотребнадзора провели проверку в заведениях, готовящих суши и роллы. Нарушения выявили в кафе «СушиСет», «СушиВок» и «Бенто».В «СушиСет» и «СушиВок» отсутствовали необходимые бактерицидные лампы и производственные столы. В холодильниках лежало много кулинарных заготовок с неполной маркировкой. Для обработки овощей и мяса, а также других технологических процессов использовали одни и те же поверхности.Предпринимателям назначили административные наказания в виде штрафов на 10 тысяч рублей.А в двух кафе «Бенто», кроме указанных выше нарушений, нашли просроченные продукты. Часть заготовок хранили прямо на полу в грязных емкостях. Персонал не осматривали на наличие гнойничковых заболеваний и ОРЗ. В заведениях не было дезинфицирующих средств, а повара не проходили медицинские осмотры. Кроме того, в образцах, приготовленных «Бенто», нашли кишечную палочку.Предпринимателям внесены представления, нарушения, указанные в них, устранены, что подтвердили повторные рейды надзорного органа.