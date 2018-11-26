В ДТП пострадали четыре молодых человека

В ДТП пострадали четыре молодых человекаВ минувшие выходные в Александровском районе произошло ДТП, в котором пострадали четыре парня. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.Вечером 25 ноября на 90 километре трассы «Колокша-Кольчугино-Александров-Верхние Дворики» водитель автомобиля Hyundai во время обгона выехал на встречку, где столкнулся с автомобилем SsangYong. От удара обе иномарки улетели в кювет и перевернулись.Водитель и трое пассажиров Hyundai с различными травмами госпитализированы. Пострадавшим парням от 17 до 24 лет.