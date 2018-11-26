Установлено, что подозреваемый за денежное вознаграждение в сумме 1000 рублей пытался сбыть ранее неизвестному гражданину медаль «Ветеран труда»...

Сотрудники ОУР ОМВД России по Таганскому району задержали 43-летнего мужчину, подозреваемого в сбыте государственной награды СССР.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на Таганской улице задержали 43-летнего жителя столицы, подозреваемого в попытке сбыта государственной награды СССР. Установлено, что подозреваемый за денежное вознаграждение в сумме 1000 рублей пытался сбыть ранее неизвестному гражданину медаль «Ветеран труда».Согласно поступившей справке об исследовании изъятая награда признана подлинной государственной наградой СССР. Задержанный пояснил, что он нашел их на улице.По данному факту отделением дознания ОМВД России по Таганскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 324 УК РФ «Приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.