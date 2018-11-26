В ночь на 25 ноября у подъезда собственного дома в Махачкале была тяжело ранена местная звезда, заслуженная артистка Дагестана Машидад Омарасхабова. Сообщается, что преступник подкараулил певицу и несколько раз выстрелил в нее. Одна пуля попала в живот.

В ночь на 25 ноября у подъезда собственного дома в Махачкале была тяжело ранена местная звезда, заслуженная артистка Дагестана Машидад Омарасхабова. Сообщается, что преступник подкараулил певицу и несколько раз выстрелил в нее. Одна пуля попала в живот.В результате дерзкого нападения практически на пороге собственного дома на проспекте Имама Шамиля Машидад Омарасхабова была тяжело ранена. Ее доставили во вторую городскую больницу Махачкалы.Сейчас певица находится в реанимации, передает . Врачи оценивают ее состояние как тяжелое. Исполнительницу уже прооперировали, однако никаких прогнозов на выздоровление раненой врачи не делают.По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, передает телеканал "". Уже определен подозреваемый в совершении преступления. По версии правоохранительных органов, в Машидад Омарасхабову стрелял 54-летний местный житель Джамалдин Ш.Ориентировка на подозреваемого уже составлена и разослана по отделам полиции. Сообщается, что, вероятнее всего, мужчина передвигается на бронированном автомобиле Lexus 570. Он объявлен в оперативный розыск. О мотивах преступника пока ничего не известно.