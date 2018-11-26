Специалисты Россельхознадзора провели внеплановые проверки

Специалисты Россельхознадзора провели внеплановые проверкиСпециалисты Россельхознадзора провели внеплановые проверки в кафе «Бисквит» и в столовой «Горчица» в Александровском районе.Сотрудники ведомства выявили множество нарушений. Колбасу и мясные полуфабрикаты в заведениях хранили без необходимой документации.У них не было ветеринарных сопроводительных актов и деклараций о соответствии, подтверждающие качество и безопасность продукции. Отсутствие данных документов впоследствии может повлечь за собой угрозу причинения вреда жизни или здоровью посетителей.За выявленные нарушения возбуждены административные дела. Некачественные продукты изъяли и утилизировали.