Тренировка прошла под руководством генерального директора ПАО «МРСК Центра» Игоря Маковского

Тренировка прошла под руководством генерального директора ПАО «МРСК Центра» Игоря МаковскогоВ рамках рабочего визита в филиал «Костромаэнерго» генеральным директором ПАО «МРСК Центра» – управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья» Игорем Маковским была проведена внеплановая проверка действий персонала Костромаэнерго при массовых отключениях электроэнергии. По легенде на ПС 110 кВ совершено проникновение посторонних лиц и в результате их действий произошло аварийное отключение силовых трансформаторов. Суммарно было обесточено порядка 70 населенных пунктов – это более 20 тысяч жителей.Был осуществлен сбор штаба Костромаэнерго. Заседание штаба генеральный директор МРСК Центра провёл на базе Волгореченского РЭС.В ходе противоаварийной тренировки оперативным персоналом произведено восстановление электроснабжения потребителей по резервной схеме, осуществлен выезд службы безопасности на объекты, а также специализированных ремонтных бригад.Для ликвидации условной аварийной ситуации было задействовано: 12 бригад, 37 человек и 12 единиц техники.В целом коллектив филиала с поставленной задачей справился, время перерыва электроснабжения составило 53 минуты. По выявленным в ходе тренировки замечаниям разработан комплекс соответствующих мероприятий.