Тренировка прошла под руководством генерального директора ПАО «МРСК Центра» Игоря Маковского
Тренировка прошла под руководством генерального директора ПАО «МРСК Центра» Игоря Маковского
В рамках рабочего визита в филиал «Костромаэнерго» генеральным директором ПАО «МРСК Центра» – управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья» Игорем Маковским была проведена внеплановая проверка действий персонала Костромаэнерго при массовых отключениях электроэнергии. По легенде на ПС 110 кВ совершено проникновение посторонних лиц и в результате их действий произошло аварийное отключение силовых трансформаторов. Суммарно было обесточено порядка 70 населенных пунктов – это более 20 тысяч жителей.
Был осуществлен сбор штаба Костромаэнерго. Заседание штаба генеральный директор МРСК Центра провёл на базе Волгореченского РЭС.
В ходе противоаварийной тренировки оперативным персоналом произведено восстановление электроснабжения потребителей по резервной схеме, осуществлен выезд службы безопасности на объекты, а также специализированных ремонтных бригад.
Для ликвидации условной аварийной ситуации было задействовано: 12 бригад, 37 человек и 12 единиц техники.
В целом коллектив филиала с поставленной задачей справился, время перерыва электроснабжения составило 53 минуты. По выявленным в ходе тренировки замечаниям разработан комплекс соответствующих мероприятий.