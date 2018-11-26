В Киеве сгорел автомобиль с российскими дипломатическими номерами. Причиной возгорания был поджог. Всю ночь перед российским посольством шел стихийный, жгли файеры и бросали дымовые шашки.

В Киеве сгорел автомобиль с российскими дипломатическими номерами.Инцидент произошел переулке Ярослава Хомова, недалеко от посольства России, передает РИА Новости. Пожарные быстро потушили огонь, пострадавших нет. По предварительной информации, автомобиль могли поджечь. Однако официального подтверждения этой информации пока нет.Всю ночь перед российским посольством шел стихийный митинг из-за ситуации в Керченском проливе. Пришли в основном радикалы из националистических организаций. Они жгли файеры и забрасывали посольство дымовыми шашками.25 октября три украинских судна незаконно пересекли российскую государственную границу. Они были задержаны пограничниками в Черном море, для их принудительной остановки применялось оружие. По факту нарушения госграницы возбуждено уголовное дело.