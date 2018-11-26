Она направила в отдел по вопросам миграции 4 уведомления о прибытии уроженцев ближнего зарубежья

Она направила в отдел по вопросам миграции 4 уведомления о прибытии уроженцев ближнего зарубежьяВ Кольчугино 28-летнюю местную жительницу подозревают в фиктивной постановке на учет иностранцев. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.С апреля по май этого года женщина направила в территориальный отдел по вопросам миграции 4 уведомления о прибытии уроженцев ближнего зарубежья, указав, что жить они будут у нее в квартире. Однако она не собиралась предоставить мигрантам помещение для проживания.Женщина во всем призналась. Материалы уголовного дела направлены в суд.