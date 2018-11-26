Синоптики предупреждают жителей Москвы о предстоящих морозах и аномально высоком давлении, которые установятся в середине рабочей недели, передает агентство новостей Москва. Специалисты прогнозируют постепенное снижение температуры и усиление морозов.

Синоптики предупреждают жителей Москвы о предстоящих морозах и аномально высоком давлении, которые установятся в середине рабочей недели, передает Агентство городских новостей "Москва".Специалисты прогнозируют постепенное снижение температуры и усиление морозов. В понедельник и вторник ожидается небольшой снег. 26 ноября температура воздуха в столице составит -1…-3°, по области ожидаются от 0 до -5°. 27 ноября ночью температура опустится до -5…-10°, а днем до -2…-8°.Из-за влияния антициклона во второй половине недели в столице ожидается похолодание, но при этом сохранится солнечная погода. Температура воздуха будет соответствовать показателям начала января. В ночное время прогнозируется от -8 до -13°, днем – от -3 до -8°.Сильное повышение атмосферного давления ожидается к середине недели. В среду и четверг его показатель составит 765-767 миллиметров ртутного столба, это почти на 20 единиц выше столичной нормы. В начале недели атмосферное давление прогнозируется на уровне 743 миллиметров ртутного столба.Гидрометцентр ранее сообщил, что, по предварительным прогнозам, зима наступит к концу ноября.