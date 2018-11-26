Осень 1941-го. Из кабинета Сталина выходит раскрасневшийся Жуков, закрывает за собой дверь, вытирает пот со лба и, сухим полушепотом процедив сквозь стиснутые зубы: ""Усатая сволочь!"", быстрыми шагами уходит прочь по корридору. Находившийся в соседнем кабинете секретарь Поскребышев, отследив ситуацию, докладывает об услышанном Сталину. Через 3 минуты начальник охраны препровождает Жукова обратно в кабинет Сталина. Сталин обращается к Жукову:
- Кого Вы имели в виду, товарищ Жуков?
- Как кого?! Конечно же...Гитлера!
- Так. Хорошо. Ну, а кого имели в виду Вы, товарищ Поскребышев?
еще анекдот!