Он украл чугунный бак для нагрева воды

Он украл чугунный бак для нагрева водыВ Муромской районе 20-летнего местного жителя подозревают в совершении кражи. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.В середине ноября этого года молодой человек взломал замок на входной двери и проник в баню, принадлежащую 79-летней бабушки. Оттуда он украл чугунный бак для нагрева воды. Обнаружив пропажу, пенсионерка тут же обратилась в полицию.Парня поймали, и он во всем признался, пояснив, что похищенное имущество успел сдать в пункт приёма лома, а деньги потратил на собственные нужды.Расследование уголовного дела продолжается.