Следствие будет устанавливать, как он там оказался

Следствие будет устанавливать, как он там оказалсяСообщение о загорании теплового коллектора в Петушках поступило на пульт диспетчера МЧС утром 26 ноября. На место незамедлительно выехали спасатели.Пожарные быстро ликвидировали огонь. Общая площадь пожара составила 4 квадратных метра. На месте происшествия нашли труп мужчины. Следствие будет устанавливать, как он оказался в коллекторе.В ликвидации последствий пожара участвовали 3 человека и одна спецмашина.