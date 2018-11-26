Мероприятия для выпускников также прошли в Муроме.

23 ноября в УМВД России по Владимирской области открыло двери для будущих абитуриентов. В актовом зале областного Управления собралось более 250 выпускников школ, желающих узнать об условиях поступления в ведомственные вузы системы МВД, получить ответы на интересующие вопросы.Открыл встречу начальник УМВД России по Владимирской области генерал-майор полиции Василий Кукушкин.Приветствуя собравшихся, Василий Петрович отметил, что профессия полицейского сегодня по-прежнему остается одной из самых престижных и важных и чтобы стать сотрудником правоохранительных органов, необходимо получить качественное образование, иметь хорошее здоровье и высокий уровень физической подготовки.Специальными гостями мероприятия стали представители ведущих вузов страны, занимающихся подготовкой кадров для органов внутренних дел. Перед школьниками выступили представители Московского университета МВД России имени Кикотя и его Рязанского филиала, Нижегородской Академии МВД, а так же Орловского юридического института имени Лукьянова – единственного учебного учреждения высшего профессионального образования России, где обучают сотрудников для подразделений ГИБДД.Все они рассказали об особенностях приема абитуриентов, направлениях подготовки специалистов, условиях обучения и социальных гарантиях. В частности, было отмечено, что курсанты получают достойную зарплату, обеспечены жильем, форменным обмундированием и питанием.Перед собравшимися выступили начальники и сотрудники следственного управления, уголовного розыска, Экспертно-криминалистического центра УМВД России по Владимирской области, которые рассказали о перспективах дальнейшей служебной деятельности и ответили на вопросы ребят.Официальная часть завершилась вручением подарков победителям правовой викторины, проведенной перед началом мероприятия сотрудниками кадрового подразделения регионального УМВД.Продолжилось мероприятие знакомством с работой полицейских дежурной части, экспертно-криминалистического центра, Госавтоинспекции, Центр профессиональной подготовки.Аналогичное мероприятие состоялось и в МО МВД России «Муромский», который посетили более 100 учеников разных школ Владимира. Примечательно, что многие пришли вместе с родителями и активно задавали вопросы, уточняя информацию об условиях поступления и обучения в вузах системы МВД.