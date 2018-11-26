В селе Гвардейское Саратовской области от отравления угарным газом погибла целая семья: родители и трое их маленьких детей.

В селе Гвардейское Саратовской области от отравления угарным газом погибла целая семья: родители и трое их маленьких детей.Обнаружила тела фельдшер, которая приехала в дом с патронажным визитом. Предпринятые попытки оказать первую помощь результатов не дали, сообщили "Интерфаксу" в региональном Центре медицины катастроф.При осмотре погибших следователи не обнаружили у них телесных повреждений. Назначены судебно-медицинская экспертиза, также будет проверено газовое оборудование, использовавшееся для отопления помещения.