В Подмосковье зоозащитники отправились на поиски енота, который был замечен рядом с аэропортом Шереметьево. Судя по кадрам, опубликованным в Интернете, зверек совсем ручной, он охотно идет на контакт с людьми, принимает еду, а в ожидании угощения встает на задние лапы.

В Подмосковье зоозащитники отправились на поиски енота, который был замечен рядом с аэропортом Шереметьево. Судя по кадрам, опубликованным в Интернете, зверек совсем ручной, он охотно идет на контакт с людьми, принимает еду, а в ожидании угощения встает на задние лапы.Поселился он в одной из деревень, до сих пор его подкармливали прохожие и сотрудники аэропорта. Скорее всего, енот сбежал от заводчика или из контактного зоопарка. Есть, правда, и версия, что животное могли бросить пассажиры, которым не удалось пронести его в самолет.