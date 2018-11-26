Число погибших при атаке боевиков на религиозный центр в сомалийском городе Галькайо увеличилось до 18 человек, еще 20 получили различные ранения. Жертвами террористов стал проповедник и 17 его последователей.

Число погибших при атаке боевиков на религиозный центр в сомалийском городе Галькайо увеличилось до 18 человек, еще 20 получили различные ранения. Жертвами террористов стал проповедник и 17 его последователей.Атаку организовали члены экстремистской группировки "Аш-Шабаб" (запрещена в России). Сначала рядом с религиозным центром они подорвали автомобиль, а затем ворвались в здание, где расстреляли людей.Сотрудники правоохранительных органов ответным огнем убили трех нападавших, еще один боевик был задержан, передает ТАСС.