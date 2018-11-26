Он положил деньги в свой паспорт, после чего отдал его правоохранителям

Он положил деньги в свой паспорт, после чего отдал его правоохранителямВ Судогодском районе 31-летнего гражданина соседнего государства подозревают в мелком взяточничестве. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.22 ноября инспекторы ГИБДД в одном из населенных пунктов Судогодского района остановили автомобиль «Лада». По документам полицейские узнали, что двое пассажиров находятся в России нелегально.Желая избежать ответственности, один из мужчин предложил госавтоинспекторам взятку. Предупреждение о том, что за данные действия предусмотрена уголовная ответственность, не сработало – он положил купюры в предоставленный правоохранителю паспорт. О данном факте полицейский сообщил в дежурную часть, после чего пресек незаконные действия мигранта.Напоминаем, что дача взятки независимо от суммы – уголовно наказуема. Попытки таким образом избежать административного наказания могут привести к уголовной ответственности.